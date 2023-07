Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 16.07.2023

++ Einbruchdiebstahl aus PKW ++

Harpstedt. Am Samstag, den 15.07.2023, ist es in der Zeit zwischen 14:45 und 15:05 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz am Börderweg zu einem Einbruch in einen PKW gekommen. Nach Einschlagen des Beifahrerfensters wurde durch den bislang unbekannten Täter ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

