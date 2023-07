Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pressemitteilung vom Samstag, 15. Juli 2023

Delmenhorst (ots)

+++Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Alkohol auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Lohne+++

Am Samstag, 15.07.2023, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Autobahnkommissariats Ahlhorn gegen 08:35 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne / Dinklage und Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück einen Kleintransporter mit Anhänger aus Belgien.

Bei der Überprüfung des 32-jährigen Fahrers aus Belgien stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Zudem zeigte der Mann körperliche Auffälligkeiten in Hinblick auf den Einfluss berauschender Mittel. Der Atemalkoholtest verlief positiv und ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von THC.

Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe und die Kosten des Verfahren in Höhe von 750 Euro erhoben, die auch vor Ort vom Beschuldigten entrichtet wurde. Dem 32-jährigen Belgier wurde die Weiterfahrt untersagt.

+++Verkehrsunfall mit Wohnwagengespann auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Wildeshausen+++

Am Samstag, 15.07.2023, wurde bei einem Verkehrsunfall gegen 08:40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Wohnwagengespann aus den Niederlanden beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 63-jährige Fahrer eines Pkw-Wohnanhänger-Gespanns aus den Niederlanden mit seinem Gespann den Hauptfahrsteifen der Autobahn 1 und kam auf Grund eines Fahrfehlers ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Gespann im Seitenraum um. Sowohl Pkw als auch Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

+++Fahrer eines Busses unter Alkoholeinfluss in der Gemeinde Stuhr+++

Am Samstag, 15.07.2023, blieb gegen 12:10 Uhr ein Bus aus der Gemeinde Boizenburg auf der Autobahn 28 zwischen der Anschlussstelle Groß Mackenstedt und dem Autobahndreieck Delmenhorst in Fahrtrichtung Oldenburg auf Grund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen liegen.

Als die eingesetzte Funkstreifenbesatzung des Autobahnkommissariats Ahlhorn beim havarierten Bus ankamen, waren die Fahrgäste schon in Ersatzfahrzeuge umgestiegen und hatten den Einsatzort verlassen. Bei der Kontaktaufnahme mit dem 48-jährigen Busfahrer aus Geesthacht stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,51 Promille. Für Busfahrer gilt beim Transport von Personen die 0,0 Promille-Grenze. Da das Fahrzeug schon etwas länger an der Einsatzstelle gestanden hatte, wurden dem Fahrer insgesamt zwei Blutproben durch einen Arzt zur beweissicheren Feststellung des Blutalkoholwertes entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt bis zum Abbau des Alkoholwertes untersagt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

