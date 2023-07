Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023, um 04:50 Uhr, ist es in Ganderkesee auf der Nutzhorner Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48jähriger Fahrer eines Ford aus Ganderkesee befuhr die Nutzhorner Landstraße in Richtung Delmenhorst. Ausgangs einer Rechtkurve, unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich "Zur Ollen", verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und überfuhr eine Verkehrsinsel. Eine Weiterfahrt mit dem verunfallten Pkw war augenscheinlich nicht mehr möglich, so dass sich der 48 Jährige zunächst fussläufig von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen von ersten Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von 2,09 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell