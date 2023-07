Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: : Unfall zwischen Pkw und Trecker-Anhänger-Gespann in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, um 20:40 Uhr ist es in Ganderkesee auf der Kimmer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Trecker-Anhänger-Gespann und einem Pkw gekommen. Der 19jähriger Fahrer eines Treckers mit Anhänger aus der Samtgemeinde Harpstedt wollte in Richtung Dingstede fahrend nach links auf den Betriebshof seines Arbeitgebers abbiegen. In diesem Moment überholte der 57jähriger BMW-Fahrer aus Wildeshausen das Gespann und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 18.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 zu melden.

