Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Mannheim/Schwetzingen: Umgekippter LKW, PM Nr. 2

Mannheim/Schwetzingen (ots)

Heute Morgen, gegen 09:30 Uhr, kipppte ein LKW auf der BAB 6 von Heilbronn in Richtung Mannheim an der Ausfahrt Schwetzingen, um. Der Grund für den Unfall ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Unfallfahrzeug wird aktuell noch geborgen und die Unfallstelle geräumt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

