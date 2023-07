Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, um 19:30 Uhr, ist es in der Gemeinde Hatten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer gekommen. Die 33jährige Fahrerin eines BMW aus Bremen wollte vom Claussenweg auf die Hatter Landstraße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden 49jährigen Rennradfahrer aus Hatten, der den dortigen einseitigen Radweg benutzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte und in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden.

