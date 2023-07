Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Postauslieferungsfahrzeug kollidiert mit Hauswand in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 15.07.2023, gegen 11:25 Uhr, ist es im Einmündungsbereich Barrienstraße / Syker Straße in Delmenhorst zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Die 25-jährige Fahrerin eines Postauslieferungsfahrzeuges befuhr die Barrienstraße in Richtung Syker Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie unmittelbar vor dem Einmündungsbereich die Kontrolle über das Kfz, kreuzte die Syker Straße, durchbrach einen Gartenzaun und kollidierte schlussendlich fontal mit der Hauswand eines Mehrparteienhauses. Die Fahrzeugführerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der genutzte Pkw trug Sachschäden davon und war nicht fahrbereit. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

