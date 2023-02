Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Pkw- Aufbrüche in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 16.02.2023, auf Freitag, dem 17.02.2023, kam es in Bad Driburg in der Pyrmonter Straße zu einem Pkw- Aufbruch. Bei einem VW Tiguan wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Am Freitag, den 17.02.2023, kam es in der Zeit von 19:00- 19:20 Uhr, in Bad Driburg, in der Markusstraße ebenfalls zu einem Pkw-Aufbruch. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren des Opel Corsa wurde allerdings eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Der Sachschaden am Pkw betrug ebenfalls ca. 400 Euro. Wer Hinweise auf den/die möglichen Täter machen kann, meldet diese bitte unter 05271/962-0.

