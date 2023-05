Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Weggerollt und Schaden verursacht

Am Dienstag zog in Illerkirchberg ein Paketfahrer die Bremse an seinem Sprinter nicht richtig an.

Gegen 15.15 Uhr parkte ein 28-Jähriger seinen Lieferwagen im Lindenweg. Er stieg aus und lieferte ein Paket ab. Anscheinend zog er dabei die Handbremse am Fahrzeug nicht oder nicht richtig an. Der Sprinter rollte deshalb rückwärts und prallte nach wenigen Metern gegen einen geparkten Anhänger. Der stand in einer Hofeinfahrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 2.500 Euro.

Hinweis:

Wer sein Auto abstellt, muss es laut Straßenverkehrsordnung mittels Handbremse und durch Einlegen eines Ganges zweifach sichern.

An Pkw sind in Deutschland Handbremsen oder andere Feststellbremsen vorgeschrieben. Parken Sie Ihr Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße, dient die Benutzung dieser Bremse dazu, dass das Auto nicht wegrollt, sondern sicher steht. Vergessen Sie das Anziehen der Handbremse bei Gefälle und entstehen durch das Abrollen Ihres Fahrzeuges Schäden, werden diese in der Regel nicht von der Versicherung getragen. Feststellbremsen müssen mechanisch und unabhängig von der Motorkraft auslösbar sein (§ 41 Absatz 5 StVZO).

