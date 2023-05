Ulm (ots) - Gegen 14 Uhr war ein Volvo Sattelzug auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Auf Höhe Appendorf kam der 53-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanken. Das hielt den Lasterfahrer nicht davon ab und fuhr weiter. Erst an einer Einmündung, welche nach rechts in Richtung ...

mehr