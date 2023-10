LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nordhausen (ots) - Am Donnerstag wurde der Nordhäuser Polizei bekannt, dass sich Unbekannte an einem Kassenautomaten im Parkhaus in der Friedrichstraße zu schaffen gemacht haben. Der oder die Täter versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen, was aber misslang. An dem Kassenautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 150 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

