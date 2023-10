LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis, aber berauscht

Langula (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht zum Freitag in Langula. Der oder die Täter stahlen eine etwa sieben Meter große Birke vom Gelände des Bauhofes in der Eisenacher Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0261297 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

