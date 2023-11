POL-IZ: 231102.1 Brunsbüttel: Betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs

Wilster (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Wilster aus einem Fahrzeug Kraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können. Im Zeitraum von Samstag, 09.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, begaben sich Unbekannte zu einer Sattelzugmaschine, die in der Straße Rumflether Deich stand. Sie brachen den Tankdeckel auf und stahlen aus dem LKW rund 150 Liter ...

