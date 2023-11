Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231102.2 Lägerdorf: Senior bei Unfall leicht verletzt

Lägerdorf (ots)

Am Mittwochabend ist es in Lägerdorf zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Der Passant erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 18.20 Uhr war ein 90-Jähriger mit einem Rollator auf der Mühlenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Breitenburger Straße beabsichtigte er diese zu überqueren. Dabei kollidierte der Rentner mit einem bevorrechtigten Auto, das auf der Breitenburger Straße in Richtung Stiftstraße unterwegs war. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich, an dem Auto entstand ein leichter Sachschaden. Der 85-jährige Fahrer des Daimlers blieb unversehrt.

Merle Neufeld

