POL-EL: Geeste - Baustromverteilungskasten aufgebrochen

Freren (ots) - Am Mittwoch kam es an der Mühlenstraße in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahrern einen am Fahrbahnrand geparkten grünen Audi. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

