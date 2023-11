Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231102.5 Brunsbüttel: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in einem Schuppen in Brunsbüttel gezündelt und dadurch einen kleineren Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 14.00 Uhr zündelte ein Unbekannter in der Straße Wurtleutetweute in dem Gartenhaus des Anzeigenden, der die Flammen selbst löschte, während der Verursacher sich in unbekannte Richtung entfernte. Eine Suche nach dem Täter verlief negativ. Bei ihm soll es sich um eine schlanke, männliche Person von etwa 16 Jahren gehandelt haben. Der Jugendliche war etwa 170 bis 180 cm groß, hatte dunkle Haare und trug ein schwarz-weißes Cap, eine schwarze Oberbekleidung, eine braune Jogginghose sowie weiße Schuhe.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

