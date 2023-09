Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Fulda (ots)

UPDATE: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hofbieber. Am Mittwoch (13.09.), gegen 14.40 Uhr, kam es auf der L 3330 - zwischen Schackau und Langenbieber - zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Fulda tödliche Verletzungen erlitt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 68-Jährige mit einem Pedelec die vorfahrtsberechtigte Landstraße von Schackau kommend in Richtung Langenbieber. Zeitgleich überquerte ein 27-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw die L 3330 von der Fohlenweide kommend in Richtung der K25 in Fahrtrichtung Bieberstein. Im Kreuzungsbereich kam es aus derzeit noch nicht geklärter Ursache zur folgenschweren Kollision der Radfahrerin mit der Beifahrerseite des blauen Chevrolet. Sie stürzte und blieb auf der Fahrbahn neben dem Fahrzeug liegen. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Maßnahmen, erlag die Fuldaerin wenig später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 27-Jährige erlitt einen Schock.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Sowohl an dem Chevrolet, als auch an dem Pedelec entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 7.500 Euro.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell