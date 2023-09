Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall zwischen Lkw und Radfahrer

Fulda. Am Dienstag (12.09.) kam es gegen 9 Uhr zur einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwerst verletzt wurde. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Hofbieber befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen den rechten von zwei Fahrstreifen der Petersberger Straße in Fahrtrichtung Petersberg, als plötzlich und unvermittelt ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Gersfeld vom Bürgersteig nach links auf die Fahrbahn fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer blieb anschließend zunächst bewusstlos auf der Straße liegen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Unfall im Kreisverkehr

Fulda. Am Dienstag (12.09.) kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 53-jährige Roller-Fahrerin aus Petersberg fuhr von der Magdeburger Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin aus Fulda vom Zieherser Weg in den Kreisverkehr ein. Aus noch unbekannter Ursache kam es nach derzeitigem Kenntnisstand dabei zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin sürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Philippsthal. Am Dienstag (12.09.), gegen 7:40 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha und ein 59-jähriger Fahrer aus Fuchstal mit seinem Lkw in dieser Reihenfolge die B62 aus Philippsthal kommend in Richtung Heimboldshausen. Der 37-jährige Pkw-Fahrer wollte nach momentanem Kenntnisstand in der Hattorfer Straße Höhe Hausnummer 67 nach links auf einen Parkplatz auffahren, musste jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Der Lkw-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.200 Euro.

Ludwigsau. Am Dienstag (12.09.), gegen 10:15 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz neben der B27. Die Fahrertür war nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt nur angelehnt. Ein 46-jähriger Fahrer aus Menden (Sauerland-Kreis) fuhr mit seinem Lkw+Anhänger aus Fahrtrichtung Bebra kommend ebenfalls auf den Parkplatz. Er touchierte mit seinem Anhänger die Fahrertür des geparkten Fahrzeugs. Der Pkw des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

