Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Sachbeschädigungen - Diebstahl auf Baustelle - Kleinkrafträder gestohlen - Einbruch - Körperliche Auseinandersetzung

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Fulda. Von einem Schulgelände in der Magdeburger Straße stahlen Unbekannte am Freitag (08.09.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Xiomi im Wert von rund 500 Euro. Das Zweirad stand im Bereich eines Fahrradständers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen an Pkw

Hofbieber. In der Biebersteiner Straße im Ortsteil Langenbieber beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) zwei auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses abgestellte Autos. Bei einem Fiat 500 schlugen die Täter eine Scheibe ein und verunreinigten den Fahrzeuginnenraum. Bei einem silbernen Hyundai I10 wurden eine Fensterscheibe, die Motorhaube und ein Scheibenwischer beschädigt. Insgesamt entstand rund 2.500 Euro Sachschaden.

Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Tann. Unbekannte beschmierten zwischen Mittwoch (06.09.) und Montag (11.09.) ein Denkmal im Bereich des "Lutherweges" mit einem Hakenkreuz.

Sachbeschädigung auf Friedhofsgelände

Fulda. Auf einem Friedhofsgelände in der Künzeller Straße entzündeten Unbekannte am Montag (11.09.), zwischen 6 Uhr und 7 Uhr und am Dienstag (12.09.), zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, mehrere Abfallbehälter. Die zum Teil schwelenden Brände konnten jeweils durch Bedienstete der Friedhofamtes gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Mülleimern ist derzeit noch unklar.

Diebstahl auf Baustelle

Großenlüder. Unbekannte stahlen im Bereich einer Straßenbaustelle zwischen Müs und Eichenau in der Nacht zu Dienstag (12.09.) elf vier Meter lange Schilderstangen aus verzinktem Stahl im Wert von rund 1.000 Euro. Diese lagen neben einem Baucontainer.

Kleinkrafträder gestohlen

Hünfeld. Aus dem Carport eines Einfamilienhauses im Buchenweg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) eine Yamaha WR 125 Enduro samt Helm und Handschuhe. Das blaue Kleinkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XM 76 hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Tann (Rhön). Von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Neuschwambach" stahlen zwei unbekannte, jugendliche, männliche Täter am Dienstag (12.09.), gegen 16 Uhr, ein Kleinkraftrad des Herstellers Kawasaki in den Farben Grün und Weiß. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand im Bereich einer Lagerhalle. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren die Täter zur Tatzeit mit einem zweiten Motorrad unterwegs.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) in eine Gaststätte ein. Dazu verschafften die Täter sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und stahlen Bargeld. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Körperliche Auseinandersetzung

Fulda. Am Dienstag (05.09.), gegen 17.15 Uhr, soll es in der Folge eines Streitgespräches im Bereich des Schlossgartens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren, teilweise noch unbekannten, Jugendlichen gekommen sein. Hierbei sollen ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger - beide aus Lauterbach - verletzt worden sein. Der 20-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell