Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Petersberg

Petersberg (ots)

Am Mittwoch (13.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Dipperzer mit seinem Pkw Skoda die Bundesstraße 458 stadteinwärts. Hierbei missachte dieser nach derzeitigem Kenntnisstand eine "Rotlicht" zeigende Ampel an der Einmündung mit der Landesstraße 3174 und es kam zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Fuldaer, der als bevorrechtigter Linksabbieger mit seinem Pkw DB in Richtung Margretenhaun abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mercedes des Geschädigten um die eigene Achse, rammte ein Verkehrsschild und kam anschließend zum Stillstand. Beide Insassen des Mercedes und der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es kam bis gegen Mitternacht zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs, da auch ein Gutachter für Unfallanalytik hinzugezogen wurde. Zu allem Überfluss stand der Unfallverursacher vermutlich auch noch unter Alkoholeinfluß, so dass bei diesem in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten jeweils von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.

Gefertigt: Hübscher, PHK (Polizeistation Fulda)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell