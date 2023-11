Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231107.2 Heide: Frontscheibe zerstört - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Heide die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Sonntag, 19.30 Uhr, bis zum Montag, 13.00 Uhr, suchten Randalierer ein Grundstück in der Heimkehrerstraße auf. Vermutlich durch einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand zerstörten sie an einem auf der Auffahrt stehenden Auto die Frontscheibe. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell