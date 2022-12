POL-LB: Möglingen: Zehnjähriger von nicht angeleintem Hund gebissen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 12:00 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Waldenbuch und Steinenbronn mit insgesamt vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in einer Lokalität in der Straße "Burkhardtsmühle" in Waldenbuch aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine dortige Materialhütte in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen, so dass die Flammen nicht auf das ...

