POL-MG: Autos in Windberg und Schrievers gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. September, einen grauen Hyundai (IONIQ5) an der Straße Großheide gestohlen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer das Auto Dienstagabend in einer Einfahrt an der Straße geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 7 Uhr nachschaute, stand das Fahrzeug nicht mehr dort.

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Diebe außerdem einen orangen Ford (Fiesta) an der Schäferstraße entwendet. Die Besitzerin gab an, den Wagen am Dienstag gegen 17 Uhr dort abgestellt zu haben. Als sie am nächsten Tag um 14.40 Uhr nachgesehen habe, sei das Auto nicht mehr an dem Platz gewesen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

