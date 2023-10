Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Mann schwebt nach Überfall auf Ehepaar in Wohnung in Lebensgefahr

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 30.10.2023, kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Überfall in einem Mehrfamilienhaus in der Rembergstraße. Ein 58-jähriger Mann wurde dabei in seiner Wohnung durch einen vermummten Täter mit einem schlagstockartigen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Als die 55-jährige Ehefrau des Wohnungsinhabers hinzukam, wurde auch diese durch einen Schlag verletzt. Bekannt ist den Ermittlern der eingesetzten Mordkommission bislang, dass der Täter mit einem mutmaßlichen Komplizen durch Zurufe kommunizierte. Beide flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Der 58-Jährige wurde durch die Schläge lebensgefährlich verletzt und später in eine Spezialklinik transportiert. Auch seine 55-jährige Frau wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weiträumige Fahndung der Polizei unter Beteiligung von Beamten einer Einsatzhundertschaft führte bislang nicht zur Ergreifung der Männer. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise unter fragt: Wer hat etwas gesehen oder bemerkt, das im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte? Hat jemand maskierte oder flüchtende Personen im Bereich der Rembergstraße gesehen oder ist ein Fahrzeug hastig davongefahren? Hinweise werden durch die Polizei unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

