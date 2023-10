Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung sah Samstagnacht (28.10) in der Fußgängerzone der Hagener Innenstadt einen 32-Jährigen, der verletzt auf dem Boden lag und von einem 33-Jährigen betreut wurde. Um 1.40 Uhr hielten sich die beiden Hagener in der Mittelstraße auf dem Platz vor der Rathaus Galerie auf. Sie gaben an, Streit mit einer siebenköpfigen Personengruppe gehabt zu haben, der eskalierte. Angaben, worum es bei dem Streit ging, konnten die beiden Männer jedoch nicht machen. Ein Mann habe dem 32-Jährigen während der Auseinandersetzung gegen den Kiefer getreten, er ging daraufhin bewusstlos zu Boden. Ein weiterer Mann habe ihm darüber hinaus gegen den Kopf getreten. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Kino. Die beiden Angreifer seien People of Colour gewesen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen des 32-Jährigen, der eine Mitnahme in ein Krankenhaus ablehnte. Der Hagener hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,3 Promille. Das Testgerät zeigte bei seinem Begleiter über 1,9 Promille an. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Bei der Personengruppe handelt es sich um 3 People auf Colour sowie vier Männern mit heller Hautfarbe. (arn)

