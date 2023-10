Polizei Hagen

POL-HA: 25-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs - Zeuge alarmiert die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (28.10.2023) in der Innenstadt einen alkoholisierten Mann, der in ein Auto einstieg und losfuhr. Der Passant beobachtete den augenscheinlich alkoholisierten Mann, gegen 14.40 Uhr, im Wasserlosen Tal. Er merkte sich das Kennzeichen des Hyundai, in den der Mann eingestiegen war, und gab diese Informationen an die Polizeibeamten der Leitstelle weiter. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, den PKW in der Heinitzstraße anzuhalten. Als der 25-jährige Fahrer seine Scheibe herunterließ, bemerkten sie Polizisten sofort einen starken Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,76 Promille an. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell