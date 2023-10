Polizei Hagen

POL-HA: Mann uriniert auf Wilhelmsplatz, bedroht zwei Personen und leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Wehringhausen (ots)

Donnerstagabend (26.10.) um 18.45 Uhr randalierte ein 46-Jähriger auf dem Wilhelmsplatz und leistete im Anschluss Widerstand gegen die Polizei. Der Hagener habe zunächst nach Angaben einer Zeugin vor den Augen spielender Kinder auf den Wilhelmsplatz uriniert. Als die 39-Jährige ihn auf sein Verhalten ansprach, habe der Mann sie sofort mit den Worten "Verpiss dich du Schlampe! Komm doch, dann hau ich dir auf die Fresse!" angebrüllt. Darüber hinaus schrie er einen weiteren Zeugen an. Bei Eintreffen der Polizei ging der 46-Jährige die Beamten mit den Worten "Was wollt ihr Wichser? Verpisst euch!" an und zeigte ihnen den Mittelfinger. Dabei hielt er seine rechte Hand in der rechten Jackentasche verborgen. Die Polizisten forderten ihn mehrfach dazu auf, seine Hand aus seiner Jackentasche hervorzuholen. Der Anweisung kam er jedoch nicht nach. Im weiteren Verlauf sperrte sich der Randalierer, als er in Gewahrsam genommen werden sollte. Er versuchte sich loszureißen und leistete Widerstand. Die Einsatzkräfte brachten den Hagner zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur emotionalen Beruhigung in das Polizeigewahrsam Hagen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 46-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstand, Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie Bedrohung. (arn)

