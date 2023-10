POL-HA: Mehrere Fahrzeuge in Wehringhausen beschädigt

Hagen-Boele (ots) - In einem Supermarkt in der Freiligrathstraße schminkte sich eine Hagenerin am Mittwoch (25.10.) gegen 19.30 Uhr mit unterschiedlichen Produkten und legte die Ware anschließend zurück in die Verkaufsregale. Als ein Ladendetektiv die 35-Jährige ansprach und mehrfach aufforderte die benutzte Ware zu bezahlen, weigerte sich diese. Sie gab später an ...

mehr