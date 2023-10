Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter tritt gegen Auto, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto auf dem Obermarkt in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizeistation Korbach. Sie hatte einen lauten Knall gehört und bei einer Nachschau eine Personengruppe gesehen, die über den Obermarkt zog. Sie konnte beobachten, wie einer aus der Gruppe gegen einen parkenden Renault Twingo trat. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass sich eine Delle in der Beifahrertür des Autos befand. Den Sachschaden schätzten sie auf etwa 1.500 Euro. Die Personengruppe konnte nicht mehr angetroffen werden. Dabei soll es sich um vier Männer gehandelt haben, von denen einer ein kariertes Hemd und braune Schuhe trug, einer eine weiße Basecap und ein weiterer Schuhe der Marke "Adidas".

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

