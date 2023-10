Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Mülltonnenbrand greift auf Dachstuhl eines Hauses über, Polizei ermittelt Brandursache

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Bad Arolsen zu einem Brand. Das Feuer entstand in einem Schuppen, wo Mülltonnen standen, und griff auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein Zeuge brennende Mülltonnen in einem Schuppen neben einem Haus in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen gemeldet. Bei Eintreffen vom Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Gegen 02.20 Uhr hatten die eingesetzten Feuerwehren das Feuer abgelöscht. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die Polizei hatte noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen, die am heutigen Montagmorgen fortgesetzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach davon aus, dass der Brand im Bereich der Mülltonnen entstand und fahrlässig verursacht wurde. Den Sachschaden schätzten sie auf einen unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

