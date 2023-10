Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen -Sachbeschädigung an Auto, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag (30. September), 21.30 Uhr, bis Sonntag (1. Oktober), 14.20 Uhr, kam es in Bad Wildungen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Ein bisher unbekannter Täter hatte Farbe in den Tank gefüllt.

Der Täter hatte bei einem weißen Seat Ibiza, der auf dem Parkdeck in der Teichstraße in Bad Wildungen stand, den Tankdeckel aufgebrochen. Anschließend füllte er orange Farbe in den Tank.

Die Autobesitzerin bemerkte dies erst, als sie einige Kilometer gefahren war und die Kontrollleuchte des Motos anging. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass der Tankdeckel aufgebrochen worden war und orange Farbe aus ihrem Tank lief. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Polizeibeamten auch am Tatort im Parkdeck orange Farbe sichern. Außerdem hatte der Täter die Antenne des Autos abgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell