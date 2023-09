Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Landstraße 597 zwischen Mannheim-Seckenheim und Mannheim-Friedrichsfeld zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim. Hierbei befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel Astra in Richtung Schwetzingen und missachtete an der Einmündung zur BAB 656 das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weswegen sie im Kreuzungsbereich mit einem Mercedes-Benz Lieferwagen, der von Schwetzingen kommend und auf die BAB 656 abbiegen wollte, zusammenstieß.

Hierbei verletzte sich sowohl die 38-Jährige als auch der 67-jährige Fahrer des Mercedes-Benz Lieferwagen leicht und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kleinkinder im Pkw der 38-Jährigen verletzten sich glücklicherweise nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden durch zwei Fachfirmen vom Unfallort abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste hiernach noch die Fahrbahn durch eine Firma gereinigt werden. Bis zur Beendigung der Reinigungsmaßnahmen, gegen 17:50 Uhr, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde durch Polizeikräfte örtlich umgeleitet.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

