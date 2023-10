Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Kinderwagen am Bahnhof und Müll in Unterstand angesteckt, Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (30. September) auf Sonntag (1. Oktober) kam es in Korbach zu zwei Bränden. Erst wurde ein brennender Kinderwagen am Bahnhof gemeldet, später brannte Müll, der unter einem Unterstand in der Königsberger Straße lag. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei Korbach ein Brand im Bereich des Korbacher Bahnhofs gemeldet. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten fest, dass im Bereich der Gleise ein Kinderwagen brannte. Die bereits alarmierte Korbacher Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen, nachdem die Polizeibeamten den Kinderwagen auf den Bahnsteig gehoben hatten. Der herrenlose Kinderwagen stand offensichtlich schon mindesten einen Tag im Bereich des Bahnhofs, ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Die Befragungen von Personen, die sich im Bahnhofsbereich aufhielten, ergaben keine Täterhinweise.

Brennende Müllsäcke in der Königsberger Straße wurden der Polizei gegen 01.45 Uhr gemeldet. Am Brandort stellten die Polizeibeamten fest, dass der brennende Müll auch auf einen Unterstand übergegriffen hatte. Die Polizisten versuchten, das Feuer mit einem Feuerlöscher abzulöschen. Da das Feuer aber immer wieder neu entfachte, musste die Korbacher Feuerwehr auch hier einschreiten und den Brand schließlich komplett löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Am Einsatzort fiel den Polizeibeamten ein 34-Jähriger auf, der sich verdächtig für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr interessierte.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der wohnsitzlose 34-Jährige sowohl für den Brand des Kinderwagens am Bahnhof als auch für das Feuer in der Königsberger Straße verantwortlich sein könnte. Er musste die folgende Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell