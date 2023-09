Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Unbekannte brechen in Supermarkt ein, Zigaretten gestohlen

Korbach (ots)

Am späten Montagabend brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt im Wendeweg in Diemelstadt-Rhoden ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.40 Uhr erhielt die Polizei Bad Arolsen die Mitteilung, dass kurze Zeit vorher in den Supermarkt eingebrochen wurde. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die unbekannten Täter gewaltsam eine Tür geöffnet hatten und so in den Verkaufsraum gelangen konnten. Hier entwendeten sie Tabakwaren aus dem Kassenbereich, die Höhe des Stehgutes steht noch nicht fest. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell