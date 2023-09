Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Wohnhausbrand, hoher Sachschaden, Polizei geht von technischem Defekt als Brandursache aus

Korbach (ots)

Am Donnerstag (21. September) kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Neustadt in Diemelstadt-Rhoden.

Das Feuer war in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten das Feuer schnell ablöschen und damit ein Übergreifen auf das gesamte Haus und andere Gebäude verhindern. Drei Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am heutigen Freitagmorgen haben Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach die Brandstelle untersucht. Danach gehen sie davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Den Gesamtschaden schätzten sie auf etwa 100.000 Euro.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

