POL-KB: Allendorf/Eder-Bromskirchen - 36-Jähriger nach Hinweis bei Holzdiebstahl ertappt

Korbach (ots) - Am Donnerstag, 7. September, gegen 12.15 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Korbach zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei bittet einen Zeugen, der dem Täter noch folgte, sich bei der Polizei zu melden. Der Täter entwendete mit einer präparierten Tasche mehrere hochwertige Parfümflakons im Wert von ...

mehr