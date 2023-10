Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter - Unbekannte stehlen Leitplanken von Baustelle, Diesel aus Bagger abgezapft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag (29.September) bis Mittwoch, (04. Oktober) entwendeten bisher unbekannte Täter Leitplanken und Leitplankenpfosten von einer Baustelle in Vöhl-Dorfitter. Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte den Tank eines Baggers auf und zapften Diesel ab.

Die Täter gelangten in den Bereich der Baustelle an der Ortsumgehung von Vöhl-Dorfitter. Hier entwendeten sie eine große Anzahl an Leitplanken und Leitplankenpfosten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ein Lastwagen mit Kraneinrichtung benutzten.

Ein Tatzusammenhang könnte mit dem Diebstahl von Diesel aus einem Bagger bestehen. Dieser stand an einer Baustelle an der Frankenberger Landstraße zwischen Korbach und Vöhl-Dorfitter, etwa in Höhe des dortigen Hundeplatzes. Hier hatten die Täter die Tankklappe des Baggers aufgebrochen und etwa 200 Liter Diesel abgezapft und entwendet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell