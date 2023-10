POL-KB: Volkmarsen - Unbekannte beschädigen Infopoint der Stadt

Korbach (ots) - In der Zeit von Samstag (30. September), 21.30 Uhr, bis Sonntag (1. Oktober), 14.20 Uhr, kam es in Bad Wildungen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Ein bisher unbekannter Täter hatte Farbe in den Tank gefüllt. Der Täter hatte bei einem weißen Seat Ibiza, der auf dem Parkdeck in der Teichstraße in Bad Wildungen stand, den Tankdeckel ...

mehr