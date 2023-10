Polizei Hagen

POL-HA: Uniformierte Polizisten begleiten erneut Busverkehr

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Mittwoch (25.10.) begleiteten uniformierte Polizisten im Rahmen des Schwerpunktkonzepts der Polizei Hagen in den Nachmittagsstunden erneut den Busverkehr. Die Einsatzkräfte fuhren hierbei in Richtung Hasper Schleife und in Richtung Hauptbahnhof mit. Die Beamten führten dabei mehrere Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die polizeiliche Begleitung des Busverkehrs fand dabei großen Anklang in der Bevölkerung und wurde positiv wahrgenommen.

Am 20. Juni 2023 stellten die Hagener Straßenbahn AG (HST) und die Polizei Hagen eine Kooperation unter dem Motto "Gewalt und Vandalismus ausbremsen!" vor (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5538990 ). Sobald es zu einem wie auch immer gearteten Fall von Vandalismus oder Gewalt kommt, stoppt der Bus an Ort und Stelle und die Busfahrerinnen/Busfahrer informieren sofort die Polizei. Erst wenn die Polizei den gemeldeten Fall aufgenommen und die Situation geklärt hat, wird die Fahrt fortgesetzt.

Auch in Zukunft wird die Polizei Hagen stichpunktartig den ÖPNV begleiten. Das Ziel ist, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu steigern, Präsenz zu zeigen und zu vermitteln, dass Störungen des Busverkehrs nicht toleriert werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell