Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung und sexuelle Belästigung am Geldautomaten

Freinsheim (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023 gegen 16:50 Uhr kam es zu einer Körperverletzung und sexuellen Belästigung an einem Bankschalter in der Volksbank in Freinsheim. Die 65-jährige geschädigte Freinsheimerin befand sich am Bankschalter, da sie Geld abheben wollte. In diesem Moment betrat eine unbekannte männliche Person ebenfalls den Schalterraum der Volksbank. Der unbekannte Beschuldigte stellte sich plötzlich nah hinter die Geschädigte. Als sich die Geschädigte umdrehte, um zu schauen wer hinter ihr steht, packte der Beschuldigte die Geschädigte plötzlich und unvermittelt fest an den Oberarmen. Zusätzlich packte er der Geschädigten fest an die Brüste. Als die Freinsheimerin anfing laut zu schreien ließ er von ihr ab und verließ sofort den Schalterraum fußläufig in unbekannte Richtung.

Die 65-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Bei dem unbekannten Beschuldigten soll es sich um eine männliche Person, ca. 30-40 Jahre alt, dunkelblondes mittellanges Haar, starrer Blick, dunkle Oberbekleidung, dunkler Rucksack gehandelt haben. Ebenfalls habe die unbekannte männliche Person nach Alkohol gerochen und ein aufgedunsenes Gesicht gehabt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

