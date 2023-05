Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Ladendiebstahl einen Teleskopschlagstock mitgeführt...

... hat ein 19-Jähriger aus Neustadt/W. am 13.05.2023 um 14:00 Uhr in einem Baumarkt im Stadtgebiet von 67433 Neustadt/W.. Der junge Mann konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, wie er mit Waren im Wert von 85 Euro den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei dem Neustadter in dessen Bauchtasche ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Dieser wurde anschließend sichergestellt. Nun muss sich der 19-Jährige in einem Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Außerdem kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des mitgeführten Schlagstockes zu.

