Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In fremdem Auto eingeschlafen

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei Grünstadt, dass er soeben einen schlafenden Mann in seinem Privat-PKW vorgefunden habe, als er gerade Feierabend machen wollte. Durch die Streife konnte der alkoholisierte Mann kurz darauf im Fahrzeug geweckt werden. Er hatte sich offenbar auf dem Heimweg in den PKW gelegt, um sich kurz mit einem Nickerchen auszuruhen. Den PKW hatte er mit bereits offener Tür vorgefunden, weil diese sich, laut Angaben des Besitzers, aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr richtig schließen lässt. Für den restlichen Heimweg wurde er von Angehörigen abgeholt.

