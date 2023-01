Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt sechs Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Arbeitsreiches Wochenende für die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt - gleich sechs gesuchte Straftäter gingen den Beamten zwischen dem 6. und 8. Januar ins Netz.

Einen 45-jährigen Deutschen lieferten Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein. Der Mann wollte nach Adana / Türkei fliegen, als die Beamten bei der Passkontrolle einen offenen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einen Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg über 1.058 Euro feststellten. Wegen einer Alkoholfahrt verurteilte das Amtsgericht Obernburg den Mann im März 2022 zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen á 10 Euro, wovon der Gesuchte nun noch 42 Tage als Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat, da er die ausstehenden Summen bei seiner Festnahme nicht begleichen konnte. Seit Anfang Januar suchte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit Haftbefehl nach dem 45-Jährigen.

Weil er im Mai 2022 seiner Gerichtsverhandlung ferngeblieben war, ordnete das Amtsgericht Borna Sitzungshaft gegen einen 20-jährigen Afghanen an. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte bereits Anfang 2020 - unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie der Sachbeschädigung in Tateinheit mit Körperverletzung - Anklage gegen den Mann erhoben. Auch ihn lieferte die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Ein 33-jähriger Gambier fiel im Intercityexpress von Köln ohne gültigen Fahrschein auf. Bei der Kontrolle am Fernbahnhof stellte die alarmierte Streife einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm fest. Wegen des Erschleichens von Leistungen war er im Juli 2022 verurteilt worden und muss nun für zehn Tage in Haft. Die Beamten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein. Ein neuerliches Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen wurde ebenfalls eingeleitet.

Mit der Zahlung von 1.295 Euro konnte eine 35-jährige Ungarin einen Gefängnisaufenthalt abwenden und ihren Weiterflug nach Miami / Vereinigte Staaten von Amerika antreten. Wegen Fahrerflucht erließ das Amtsgericht Jena im Januar 2022 einen Strafbefehl über 1.200 Euro gegen die Frau. Mit der Zahlung der Geldstrafe einschließlich der Verfahrenskosten ersparte sich die Gesuchte 40 Tage Haft.

Weil er ein im Juni 2021 gegen ihn verhängtes Bußgeld über 70 Euro nicht bezahlte, ordnete die Staatsanwaltschaft Gera im November 2022 auf Ersuchen des Amtsgerichts Jena sieben Tage Erzwingungshaft gegen einen 26 Jahre alten Bulgaren an. Bundespolizisten nahmen ihn deshalb bei seiner Ausreise nach Belgrad / Serbien zunächst fest. Er zahlte 111,50 Euro, beglich damit das Bußgeld sowie die noch ausstehenden Verfahrenskosten und durfte seine Reise fortsetzen.

45 Minuten vor seinem geplanten Abflug nach Dublin / Irland ging den Bundespolizisten schließlich noch ein 40-jähriger Deutscher ins Netz. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe suchte seit November 2022 mit Haftbefehl nach ihm. Das Amtsgericht Pforzheim hatte im Februar 2022 einen Strafbefehl über 600 Euro wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 40-Jährigen erlassen. Der Gesuchte zahlte den offenen Geldbetrag und erreichte so noch seinen Flug auf die grüne Insel.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell