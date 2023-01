BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Stalker am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Weil er am 9. Dezember an einer Luftsicherheitskontrollstelle im Flugsteig A des Frankfurter Flughafens den "Hitlergruß" gezeigt und "Heil Hitler" geschrien haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 49-jährigen Italiener. Der Mann war auf dem Weg nach Rom, als er in der Kontrollstelle im Beisein von Reisenden und Luftsicherheitsassistenten ...

mehr