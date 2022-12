Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Weihnachten hinter Gittern - Bundespolizei vollstreckt offenen Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung

Frankfurt/Main (ots)

Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 6.300 Euro nicht begleichen konnte, muss ein 52-jähriger russischer Staatsangehöriger Weihnachten hinter Gittern verbringen. Wegen Straßenverkehrsgefährdung war der Mann im Juli 2022 vom Amtsgericht Aschaffenburg zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 70 Euro verurteilt worden. Da er diese nicht bezahlte und in der Folge untertauchte, ließ die zuständige Staatsanwaltschaft seit November mit Haftbefehl nach ihm suchen. Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verhaftete den Mann am 15. Dezember bei seiner versuchten Ausreise nach Dubai / Vereinigte Arabische Emirate. Da er den ausstehenden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, muss er nun eine dreimonatige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Bundespolizisten lieferten den 52-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein.

