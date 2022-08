Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 30. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Unfall, zwei Personen verletzt

Montag, 29.08.2022, gegen 13:30 Uhr

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Lindener Straße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorrollerfahrer und seine mitfahrende Sozia verletzt worden sind. Demnach war ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in Fahrtrichtung Friedrich-Wilhelm-Straße unterwegs. Hier musste er verkehrsbedingt halten, da ein vor ihm fahrender PKW nach links in den Philosophenweg abbiegen wollte. Ein dem 59-Jährigen nachfolgender 54-jähriger Motorroller bemerkte das haltende Auto vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden der 54-jährige Rollerfahrer schwer sowie seine ebenfalls 54-jährige Sozia leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2600 Euro.

