Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Brand in einem Industriebtrieb in Erwitte - Erstmeldung

Erwitte (ots)

Gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Brand in einem Erwitter Industriebetrieb. Durch die starke Rauchentwicklung, die auf der Anfahrt der ersten Kräfte gut sichtbar war, wurde direkt die gesamte Feuerwehr Erwitte zur Einsatzstelle alarmiert. Unterstützt werden die Einsatzkräfte durch weitere Feuerwehren, dem Rettungsdienst Kreis Soest und der Polizei. In einem Produktionsturm entwickelte sich ein Brand in einem Kabelschacht, der sich über die gesamt Gebäudehöhe zog. Durch die Rauchentwicklung wurden vorerst vier Mitarbeiter in ca. 50 Meter Höhe eingeschlossen. Diese konnten sich nach kurzer Zeit selbstständig retten. Drei Mitarbeiter wurden zur Untersuchung auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zusätzlich wurden Messungen in einem Umkreis von ca. sechs Kilometer um die Einsatzstelle durgeführt. Es konnte keine schädliche Belastung in der Luft festgestellt werden. Es befanden sich ca. 160 Einsatzkräfte vor Ort.

Aktuell läuft der Einsatz noch. Die Straße "Hüchtchenweg" bleibt weiterhin gesperrt.

