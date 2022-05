Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Landrätin übergibt Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille an Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Anröchte (ots)

Im Rahmen der Leistungsnachweise der Feuerwehren im Kreis Soest übergab Landrätin Eva Irrgang stellvertretend für den Minister der Innern des Landes Nordrhein-Westfalen die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille. Ein Tag nach dem Unwetter über Lippstadt betonte Irrgang nochmal die Professionalität und Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Kräfte und sprach ihnen Ihren Dank aus. Die Medaille wurde an die Einsatzkräfte verliehen, die während der Hochwasserkatastrophe in NRW vom 14. und 15. Juli 2021 im Einsatz waren.

Während es auch den Kreis Soest an einigen Stellen hart getroffen hatte, wurde klar, dass es andere noch weitaus schlimmer erwischt hatte. Die Nachbarkreise - vor allem der Märkischen Kreis, aber auch der Kreis Unna - brauchten schnelle Hilfe. Und so wurde nicht lange gezögert und Kräfte aus den Feuerwehren Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Möhnesee, Rüthen, Warstein und Werl sowie Führungskräfte aus dem Kreis Soest rückten in die Nachbarkreise aus. Irrgang betonte die gute Zusammenarbeit: "Sie alle haben Großartiges geleistet und einmal mehr unter Beweis gestellt, dass die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Hilfsorganisationen im Kreis Soest funktioniert." Die Auszeichnungen wurden von der Landrätin Eva Irrgang, Anröchtes Bürgermeister Alfred Schmidt und Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Anröchte, Klaus Wallenborn, überreicht. Leider konnten fünf Einheiten nicht an der Veranstaltung teilnehmen, da diese noch bei Aufräumarbeiten in Lippstadt eingebunden waren.

Folgende Einheiten wurden für Ihren Dienst ausgezeichnet:

- THW Ortsverband Soest - THW Ortsverband Lippstadt - Malteser Hilfsdienst - DLRG (Kreis Soest) - DRK Kreisverband Lippstadt-Hellweg - Feuerwehr Anröchte - Feuerwehr Lippetal - Feuerwehr Erwitte - Feuerwehr Warstein - Feuerwehr Möhnesee - Feuerwehr Soest - Einsatzstab Kreis Soest - Feuerwehr Lippstadt - Feuerwehr Rüthen - Feuerwehr Bad Sassendorf - Feuerwehr Wickede - PSU-Team Kreis Soest

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell