Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Lippstadt durch Unwetter schwert getroffen

Lippstadt (ots)

Durch die Stadt Lippstadt ist heute Nachmittag vermutlich ein Tornado durchgezogen. Im gesamten Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen kommt es zu schweren Schäden. Der Einsatzstab im Soester Rettungszentrum zieht aktuell Kräfte aus anderen Städten und Gemeinden in Lippstadt zusammen. So sind aktuell Kräfte aus Anröchte, Geseke und Erwitte auf dem Weg nach Lippstadt. Die Einsatzleitung wurde durch den Kreisbrandmeister Thomas Wienecke übernommen.

