Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Hagenerinnen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Auf dem Kurt-Schumacher-Ring verletzten sich am Donnerstag (26.10.) zwei Hagenerinnen bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 50-Jährige um 5.10 Uhr mit einem VW Golf auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Gevelsberg. Im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Ring/Tückingstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem T-Roc einer 38-Jährigen. Die Frau hatte die Tückingstraße befahren und wollte nach links auf den Kurt-Schumacher-Ring abbiegen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes touchierte der Golf eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Die 50-jährige Fahrerin des Golfs und ihre 54-jährige Beifahrerin kamen jeweils leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde von polizeilicher Seite auf 12.750 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (arn)

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 – 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer kann insbesondere Angaben zur Ampelschaltung geben, als es zu dem Unfall kam?

